При нападении неизвестных на военную базу в венесуэльском городе Валенсия погиб один человек, еще один получил ранение, сообщает France Press.

Ранее вооруженные силы страны сообщили, что за нападением на базу стоят гражданские лица, которые были переодеты в военную форму. Руководил группой старший лейтенант, который три года назад был уволен из ВС за предательство родины и мятеж.

Власти назвали атаку на базу «пропагандистским шоу» — нападавшие пытались дестабилизировать ситуацию в стране.

Незадолго до нападения была распространена видеозапись, на которой человек, представившийся капитаном, утверждал, что армия решила выступить против правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.