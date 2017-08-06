В отношении водителя автокрана, разрушившего надземный переход на трассе М-7 «Волга», возбуждены два административных протокола. По предварительным данным, стрела манипулятора Daewoo Novus оставалась поднятой во время движения, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Владимирской области.

Водителю грозит наказание, предусмотренное статьями «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения» и «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Ранее сообщалось, что движение по трассе М-7 у деревни Пировы-Городищи восстановлено.

Авария произошла на 304-м км трассы в Вязниковском районе. В результате происшествия пострадали водитель грузовика Mercedes и мотоциклист, они врезались в упавшие на дорогу обломки перехода.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.