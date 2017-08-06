Спасенный шахтер Алишер Мирзаев рассказал подробности своего спасения в рудниковой шахте «Мир». Он поведал о сложном пути к стволу шахты, откуда был поднят на поверхность.

Горняк сообщил, что с раненой ногой он поднимался наверх, несмотря на идущую сверху вниз воду и другие препятствия, которые загромождали путь, передает НТВ. Когда Мирзаев услышал звонок телефона, то обрадовался тому, что есть связь. Вскоре он был найден спасателями и поднят на поверхность. В тот же день удалось спасти 142 шахтера, однако до сих пор еще восемь остаются ненайденными.

Продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент привлечены к работе более 330 человек, используется 35 единиц техники.