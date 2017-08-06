По информации МЧС, обрушение надземного пешеходного перехода во Владимирской области могло произойти из-за того, что его задела стрела крана-манипулятора Daewoo Ultra.

«По предварительной причине, ехал манипулятор, по непонятной причине у него стрела поднялась, задела мост и из-за этого произошло обрушение», –– сообщается в экстренной службе.

Сейчас движение на трассе М-7 «Волга» восстановлено, двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Это мотоциклист и водитель автомобиля, которые не успели затормозить и врезались в рухнувшую конструкцию. Инцидент произошел в воскресенье на участке Горьковского шоссе.