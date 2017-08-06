Во Франции проходит кампания против жены президента Эммануэля Макрона. Ее участники, собравшие уже более 150 тыс. подписей, недовольны тем, что Бриджит Макрон за счет бюджета содержит свой аппарат из помощника, двух секретарей и двух охранников, сообщает телеканал «Звезда».

«Не существует ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получать деньги из государственных средств», — утверждает лидер движения «Национальное равенство» Тьерри Поль Валетт, выступивший организатором сбора подписей.

Политик напоминает, что в ходе президентской кампании Макрон обещал в случае победы не финансировать из бюджета общественную деятельность супруги.

Вопрос о деятельности Бриджит Макрон направлен главе государстве, премьер-министру Эдуару Филиппу и национальному собранию (нижней палате парламента).

На минувшей неделе рейтинг поддержки Эммануэля Макрона, по данным института YouGov, упал сразу на 7% — до 36%. При этом 49% опрошенных заявили, что отрицательно относятся к деятельности нынешнего главы государства.