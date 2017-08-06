Руководили игрой с российской стороны — шахматист и чемпион Европы 2012 года Дмитрий Яковенко, с французской стороны — шахматист и преподаватель Высшей школы экономики Михаил Стровский. Таким образом, в зависимости от их ходов солдаты перемещались по доске