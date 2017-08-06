Двое пострадавших в результате обрушения надземного пешеходного перехода во Владимирской области находятся в тяжелом состоянии.

Мотоциклист на Suzuki и водитель автомобиля Mercedes не успели затормозить и врезались в рухнувшую конструкцию. Сейчас они находятся в Вязниковской ЦРБ, пишет ТАСС.

Напомним, в воскресенье трасса «Волга» М7 была перекрыта из-за упавшего на дорогу пешеходного моста. Предположительно, причиной обрушения стал водитель крана-манипулятора Daewoo Ultra, который не опустил стрелу манипулятора и задел пешеходный переход. Спустя некоторое время движение было восстановлено.