Вооруженные силы Венесуэлы утверждают, что нападение на базу в городе Валенсия совершили не военнослужащие, а гражданские лица. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил, что на воинскую часть напали переодетые в солдат люди под командованием дезертировавшего старшего лейтенанта, сообщает ТАСС.

Офицер, согласно официальной информации, три года назад был уволен из армии за предательство родины и мятеж. Министр называет инцидент «пропагандистским шоу», подтверждая при этом, что нападающим удалось похитить несколько единиц оружия.

В то же время на видеозаписи, опубликованной участниками нападения, один из людей в военной форме представляется капитаном Хуаном Кагуарипано и заявляет, что группа военнослужащих базы Фуэрте Парамакай приняла решение выступить против президента Никола Мадуро.

Информация о возможных жертвах и пострадавших в результате инцидента на военной базе не поступала. Известно, что после публикации видеозаписи власти заявили о теракте в Фуэрте Парамакай и арестовали несколько человек.