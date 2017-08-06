Власти Венесуэлы заявили, что нападение на базу в городе Валенсия совершили гражданские лица, переодетые в военную форму. Руководил группой дезертировавший старший лейтенант. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил страны.

По данным властей Венесуэлы, членам банды удалось завладеть несколькими единицами оружия. В настоящий момент идет активный поиск преступников.

Власти отмечают, что старший лейтенант, руководивший группой, был уволен три года назад «за предательство родины и мятеж». По данным Каракаса, после увольнения из ВС он скрывался в США, передает ТАСС.

Само нападение на базу военные назвали «пропагандистским шоу», целью которого является дестабилизация ситуации в стране.

Отметим, что атаке предшествовало распространение видеозаписи, на которой человек, представившись капитаном Хуаном Кагуарипано, заявил, что военные решили выступить против правительства Николаса Мадуро.