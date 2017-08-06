Бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О дате похорон будет известно позже. Об этом сообщил исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

Почти месяц родственники Яковлева не могли определиться с местом похорон, передает «РИА Новости». При поддержке народных и заслуженных артистов семья музыканта просила у правительства Москвы захоронить прах солиста на Ваганьковском кладбище, чтобы Яковлева смогли навещать поклонники.

Олег Яковлев скончался 29 июня на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни. Последнюю ночь он провел подключенным к аппарату искусственного дыхания, но врачам не удалось спасти певца.