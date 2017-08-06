Басурин: западные специалисты готовят диверсантов ВСУ
Представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса западных специалистов. Их задача — готовить диверсантов ВСУ.
По словам Басурина, подготовка идет на территории бывшего пионерского лагеря «Березка» в городе Курахово, передает ТАСС.
Впоследствии диверсионные группы будут забрасывать на территорию республики.
Басурин отметил, что особое внимание западные специалисты уделяют минно-взрывному делу и изготовлению взрывных устройств.