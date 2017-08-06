Представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса западных специалистов. Их задача — готовить диверсантов ВСУ.

По словам Басурина, подготовка идет на территории бывшего пионерского лагеря «Березка» в городе Курахово, передает ТАСС.

Впоследствии диверсионные группы будут забрасывать на территорию республики.

Басурин отметил, что особое внимание западные специалисты уделяют минно-взрывному делу и изготовлению взрывных устройств.