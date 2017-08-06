Береговая охрана Ливии перехватила лодку со 137 мигрантами в Средиземном море.

Надувная лодка была перехвачена в воскресенье утром в 40 км от деревни ливийской столицы Триполи, передает France-Presse. На борту в числе прочих находились пять женщин и трое детей. Все 137 человек были переданы службе по борьбе с нелегальной миграцией в Триполи.

Ранее власти Триполи запросили у Рима морскую поддержку для совместной борьбы с мигрантами из Ливии в Европу. Число прибывших незаконным путем мигрантов в Европу в этом году превысило 111 тыс. человек.