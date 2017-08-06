В китайской провинции Сычуань сошел оползень
В юго-западной части Китая на автодорогу в уезде Маосянь провинции Сычуань сошел оползень, передает Центральное телевидение Китая.
По данным специалистов, обрушилось порядка 7 тыс. кв. м грунта, власти планируют расчистить завалы до следующего дня. Движение по этому участку дороги перекрыто.
Информации о пострадавших пока не поступало.
В июне этого года в деревне Синьмо сошел оползень, унесший жизни 10 человек, еще 73 до сих пор считаются пропавшими без вести.