Спасатели работают над созданием дополнительного маршрутов в Якутии для поиска заблокированных горняков в шахте «Мир».

По данным МЧС, проводимые поисково-спасательные операции усложняются неустойчивыми бортами карьера. Всего на данный момент привлечены к работе более 330 человек, используется 35 единиц техники. Круглосуточные поиски восьми человек продолжаются. Альпинисты осуществляют разведку при помощи спуска с поверхности рудника и «простукивают» водоотводные трубы.

Прорыв воды а шахте «Мир» произошел, когда внутри находились 151 человек. Из них 143 удалось поднять на поверхность. Спасенный позже шахтер Алишер Мирзаев получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.