Хоккеист Александр Овечкин не исключил, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 в Пхенчане.

«Про Олимпиаду уже все сказали. Будем надеяться, шансы всегда есть, посмотрим. С другими хоккеистами по этому поводу не контактировал», — отметил Овечкин.

В свою очередь, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что национальная команда готова к отсутствию хоккеистов, выступающих за клубы НХЛ, передает ТАСС.

По его словам, в декабре пройдет Кубок Первого канала — сильный по составу команд турнир. В нем примут участие сборные Швеции, Финляндии, Канады и Чехии.

«Мы все готовимся к Олимпийским играм, ведь это своего рода экзамен для спортсменов», — заявил Третьяк.

Ранее стало известно, что НХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат на время Олимпийских игр. Участие игроков клубов НХЛ в ОИ-2018 будет обсуждаться отдельно.