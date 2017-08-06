Расследованием драки в одном из кафе Зеленограда, в результате которой погиб мужчина, занялся СКР. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, драка произошла рано утром в заведении на улице Генерала Алексеева. Участниками конфликта стали две группы посетителей.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сигнализация объекта вневедомственной охраны сработала около 05:30. Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили в кафетроих раненых в область живота мужчин, один из которых скончался до их приезда. Остальные были доставлены в больницу.

Росгвардии также удалось задержать четырех подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте 27-32 лет. У задержанных были изъяты четыре ножа, один электрошокер и пистолет.

В настоящее время следствие устанавливает их причастность к преступлению, изучаются записи камер видеонаблюдения.