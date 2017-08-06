Вице-президент США Майк Пенс опроверг информацию, появившуюся в газете New York Times, где утверждалось, что он собирается баллотироваться в президенты на выборах 2020 года.

Пенс назвал публикацию издания «отвратительной и оскорбляющей всю его команду». По его словам, это последняя в череде попыток СМИ разделить нынешнюю администрацию президента. Пенс усиленно сосредоточен на продвижении повестки дня американского лидера и его переизбрания в 2020 году, сообщает «РИА Новости».

Ранее в New York Times появилось заявление о том, что Пенс и его помощники ищут средства для предвыборной компании в президенты и выстраивают собственную политическую базу. Отметим, что в США вице-президенты не раз баллотировались на пост главы государства. Среди бывших вице-президентов, которые стали лидерами США были Джордж Буш-старший, Джеральд Форд, Ричард Никсон и Теодор Рузвельт.