Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия рассматривает возможность отмены льгот иностранным авиапроизводителям. Мера призвана вернуть контроль над внутренним рынком производства гражданских самолетов.

По словам политика, Москва планирует запустить процедуру отмены льгот в 2019 году.

В настоящий момент Россия выпускает 30 самолетов в год. В планах властей к 2025 году производить 110 воздушных судов ежегодно.

«По мере появления наших новых самолетов мы будем отменять те льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям, уже, считайте, с 2019 года», — отметил Рогозин в эфире телеканала «Россия 1».

Вице-премьер подчеркнул, что Россия сильно зависит от зарубежных производителей. За последние четыре года РФ приобрела за рубежом 367 самолетов. Кроме того, приходится платить за лизинг иностранных самолетов.

«В год мы сейчас, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 млрд рублей. Это оскорбление для нации, оскорбление для авиационной державы, мы это терпеть не могли», — резюмировал политик.