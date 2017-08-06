Шахтеры рудника «Мир» после его затопления смогли благополучно эвакуироваться с помощью индивидуальных светодиодных фонарей и системы внутренней телефонной связи. Как рассказал «РИА Новости» представитель «Алроса» Павел Прытков, работающие в компании горняки используют под землей фонари, подключенные к системе СУБР, обеспечивающей одностороннюю связь с диспетчером.

«Дорогу освещали индивидуальными фонарями: в темной шахте они стали единственным источником света», — говорится в сообщении «Алросы».

Диспетчеры при этом получали информацию об их местонахождении. Также отмечается, что среди шахтеров не было паники. Они разделились на группы и организовано поднимались на поверхность по клетьевому стволу рудника.

Авария произошла днем в минувшую пятницу. Рудник затопило водой, скопившейся в карьере. Из 151 шахтера, находившегося под землей, были эвакуированы 143. Трое из них доставлены в больницу с переохлаждением.

В настоящее время продолжаются работы по поиску оставшихся восьми шахтеров. Ранее в воскресенье сообщалось, что было установлено место нахождения трех человек. Они оказались заблокированными в массе породы на горизонте 310.