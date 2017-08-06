Политика правительства Молдавии может привести к обострению ситуации вокруг Приднестровья, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 1».

Политик отметил, что в России в регионе расположен воинский контингент, который охраняет склады Советской армии. Кроме того, там действуют российские миротворцы.

При этом молдавские власти перекрывают возможность ротации миротворцев.

«Это предмет очень жесткого разговора, но, судя по всему, этот разговор пойдет у нас уже не с Бухарестом и не с Кишиневом. Будем разговаривать с теми, кто эти ниточки дергает», — заявил Рогозин.

Ранее правительство Молдавии объявило Дмитрия Рогозина персоной нон грата.