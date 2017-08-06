Во французском городе Тулоне полицейский расстрелял двух пожарных, после чего покончил с собой. Один из убитых сотрудников противопожарной службы мог быть любовником его жены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Инцидент, очевидцами которого стали несколько горожан, произошел в ночь на субботу. Полицейский ворвался в дом мужчины, которого подозревал в связи с его супругой, и открыл огонь по находившимся внутри людям.

Как выяснилось, в этот день страж порядка находился на больничном. При этом при себе у него было служебное оружие.

Женщины, из-за которой произошло убийство, не оказалось в доме пожарного.

В апреле подобный случай произошел в Ростове-на-Дону. Местный житель решил убить соперника, который работал школьным сторожем, с помощью замаскированного под фонарик взрывного устройства. При взрыве мужчина не погиб, но лишился пальцев на руке.