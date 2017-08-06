На севере Камеруна совершен теракт, в результате которого погибли восемь мирных жителей. По предварительным данным, взрывное устройство в действие привел террорист-смертник.

Инцидент произошел в населенном пункте Уро-Кессум, который располагается в двух километрах от границы с Нигерией. Не исключено, что за терактом стоят боевики радикальной группировки «Боко Харам», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По последним данным, восемь человек погибли, еще четверо получили ранения. Пострадавшие были доставлены в город Мора, где им оказали медицинскую помощь.

Движение «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата в Нигерии и соседних странах. Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно происходят в регионе.