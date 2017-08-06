Первый заместитель главы министерства юстиции США Род Розенстайн уверяет, что власти не будут преследовать журналистов за утечки секретной информации. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Розенстайн объяснил это тем, что журналисты лишь выполняют свою работу, наказаны должны быть именно авторы утечек. При этом он добавил, что некоторые из сотрудников СМИ всё же нарушают закон, за что им придется отвечать.

Ранее западные СМИ опубликовали конфиденциальные документы, включая транскрипы разговоров президента США Дональда Трампа с иностранными коллегами.