Согласно традиции саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), глава МИД РФ Сергей Лавров отправился на официальный ужин главы МИД Филиппин Алана Кайетано в национальном костюме принимающей стороны.

В этом году сшитая рубашка Лаврову пришлась впору в отличие от прошлого года, когда во Вьетнаме глава российской дипмиссии был вынужден прийти на ужин в своем костюме, так как национальная одежда оказалась ему мала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась фотографиями глав внешнеполитических ведомств в филиппинских рубашках в своем Facebook.

Лавров завершил первый рабочий день на Филиппинах в рамках мероприятий по линии АСЕАН. Министр встретился с главами МИД Турции, КНР и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.