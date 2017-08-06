Помощники вице-президента США Майка Пенса опровергли публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось, что он собирается участвовать в президентских выборах в 2020 году.

В статье говорилось, что помощники вице-президента в настоящий момент ведут поиски спонсоров для его предвыборной кампании, а сам Пенс «выстраивает собственную политическую базу», передает РИА «Новости».

Глава аппарата вице-президента Ник Айерс назвал статью газеты «фейковыми новостями». В свою очередь, пресс-секретарь Пенса Марк Лоттер отметил, что газета «пытается выдать желаемое за действительное».

Издание отмечало, что, по традиции, вице-президенты выдвигают свои кандидатуры на выборы после того, как глава государства пробудет у власти два срока. Газета подчеркивала, что намерения Пенса свидетельствует о несогласии с политикой Дональда Трампа.