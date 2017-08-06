В Шацком районе Рязанской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Renault и грузовика «КамАЗ». В результате происшествия один из пассажиров иномарки скончался на месте, еще четверо участников автоаварии были госпитализированы.

На место случившегося (349-й км трассы М-5) выезжали один пожарный автомобиль и сотрудники экстренных служб для ликвидации последствий ДТП.

По данному факту сотрудниками УМВД по Рязанской области проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.