Представитель администрации Аургазинского района Башкирии сообщил о том, что в результате шквалистого ветра, который обрушился на деревню Куезбашево поздно вечером 5 августа, серьезные повреждения получили несколько десятков домов в одной из местных деревень. В настоящее время в деревне работаю экстренные службы, спасатели разбирают завалы.

«Некоторые дома стали непригодными для проживания. Пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. К счастью, обошлось без жертв», — рассказал представитель местной администрации.

Он также отметил, что аварийные бригады расчищают дороги от поваленных деревьев, восстанавливают электроснабжение в деревне, газовые службы отключают от газа дома, ставшие непригодными для проживания и представляющие угрозу.

По предварительной оценке местных властей нанесенный стихией ущерб составил несколько миллионов рублей.