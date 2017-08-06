В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали четырех человек, которые могут быть причастны к бытовому конфликту с убийством. У задержанных изъяты четыре ножа, электрошокер и «предмет, похожий на пистолет», цитирует Интерфакс сообщение правоохранительных органов.

Задержанным от 27 до 32 лет, в момент задержания они находились в автомобиле, на котором, предположительно, скрылись накануне с места происшествия.

Ранее наряд вневедомственной охраны прибыл на объект на улице Генерала Алексеева, где около 05:30 сработала сигнализация. Внутри стражи порядка обнаружили троих мужчин с ножевыми ранами живота. Один из них скончался до прибытия врачей, остальные бригадой скорой помощи были доставлены в больницу.

Также в воскресенье на сайте московского ГУВД сообщается о задержании в Зеленограде двух мужчин и женщины по подозрению в ограблении местной жительницы. По данным полиции, злоумышленники похитили сумку у ее сына, в которой лежали документы и ключи, после чего проникли в квартиру.