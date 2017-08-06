В четвертом туре РФПЛ «Тосно» в гостях обыграл тульский «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:2.

В концовке первого тайма хозяева поля вышли вперед — потрясающий по красоте мяч забил Кантемир Берхамов. В начале второго тайма Вагиз Галиулин сравнял счет в матче, а на 55-й Евгений Марков забил в ворота «Арсенала» второй мяч.

На 69-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. К точке подошел Лука Джорджевич, однако с его ударом справился Давид Юрченко.

Для «Тосно» эта победа стала первой в текущем сезоне. Более того, в трех предыдущих матчах футболисты так и не смогли распечатать ворота соперников.

В активе «Тосно» и «Арсенала» по три очка — обе команды одержали одну победу при трех поражениях.

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