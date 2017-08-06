Два вертолета МЧС задействованы в тушении природного пожара на площади 50 га в горах Судака на полуострове Крым, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В городском округе Судак в труднодоступной горной местности действует природный пожар на площади 50 га. Угрозы населенному пункту нет», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что к тушению пожара привлечены вертолеты Ми-8 и Ка-32 с водосливным устройством (ВСУ-5). Оказать помощь в ликвидации очагов возгорания готов экипаж самолета Бе-200ЧС МЧС России, который приведен в готовность на аэродроме в Геленджике.