Мужчина, которого задержали с ножом возле Эйфелевой башни, признался в ходе допроса, что хотел совершить теракт и убить военного.

Злоумышленник добавил, что поддерживал связь с членами радикальной исламистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает France Presse. В связи с признанием задержанного дело передано отделу по борьбе с терроризмом парижской прокуратуры.

Инцидент произошел минувшей ночью, когда человек с ножом пытался напасть на сотрудников охраны знаменитой достопримечательности и прорваться через пункт досмотра посетителей. Вовремя подоспевший военный патруль нейтрализовал мужчину. Позже выяснилось, что француз страдает психическим заболеванием и недавно закончил проходить курс лечения.