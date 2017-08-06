Девятилетний американец Джек Дэвис предложил свою кандидатуру на должность «офицера планетарной защиты», которая была открыта ранее в NASA, передает телеканал Fox News.

«Хоть мне и 9 лет, я думаю, что я подошел бы для этой работы. Одна из причин заключается в том, что, по мнению моей сестры, я инопланетянин, я также посмотрел почти все возможные фильмы о космосе и инопланетянах», — говорится в письме ребенка, адресованном ведомству. Дэвис также отметил, что любит видеоигры и хочет посмотреть фильм «Люди в черном». «Я молод, поэтому смогу научиться думать как инопланетянин», — добавил мальчик.

На письмо ребенка ответил директор департамента планетарных наук NASA Джеймс Грин. Он уточнил, что должность «защитника планеты» является очень важной и ответственной. Грин пожелал мальчику успехов в учебе. «Надеемся, что однажды мы увидим тебя здесь, в NASA», — заключил исследователь.