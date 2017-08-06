Турция и Австралия совместно расследуют обстоятельства подготовки теракта на борту самолета авиакомпании Etihad Airways.

Как сообщают австралийские СМИ, управление безопасности Турции выпустило коммюнике о том, что как только турецкие власти узнали о том, что взрывчатка предположительно была доставлена из этой ближневосточной страны, началось совместное расследование.

Напомним, в конце прошлой недели полиция арестовала четырех жителей Сиднея по подозрению в организации взрыва самолета. Двум из них были предъявлены обвинения в террористическом заговоре. Третий был отпущен на свободу.

Последний из четырех предполагаемых участников террористического заговора был освобожден 6 августа под залог до первого заседания суда, которое состоится 24 августа.