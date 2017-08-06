Энергетики восстановили подачу электричества на юге Крыма. Все потребители, для которых вводились графики временного отключения, в настоящее время запитаны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

«Всем потребителям подано напряжение», — цитирует агентство сообщение министерства.

График вводился для подстанций «Ялта», «Артек», «Гурзуф» и «Массандра».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Минэнерго ввело на юге Крыма график временного отключения электричества (ГВО). В министерстве меру назвали вынужденной в связи с превышением нагрузки на линии Симферопольская–Ялта. Рост потребления энергии вызван активным использованием кондиционеров жителями полуострова, где температура воздуха поднялась до 40 градусов.

29 июля в Крыму произошло отключение электричество из-за аварии в Краснодарском крае. Как выяснилось, водитель грузовика задел провода ЛЭП.