В Воронеже скончалась 94-летняя Мария Уварова, автор знаменитой песни «Ой, мороз, мороз».

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, за годы жизни Уварова вместе с супругом организовала народный ансамбль, пела в Воронежском хоре и написала книгу о том, что является автором песни «Ой, мороз, мороз». В книге Уварова описывает, как сидела вечерами и сочиняла эту песню, в дальнейшем ставшую популярной.

Песня была написана в 1954 году, а позже даже вошла в фильм «Хозяин тайги», где ее исполнил Валерий Золотухин. По словам Уваровой, она не получала никаких денег за авторство, так как свидетелями того, что это именно ее песня, были лишь коллеги по Воронежскому хору.