Израиль собирается запретить вещание телеканала Al Jazeera в стране
Телеканал Al Jazeera сообщил о возможном закрытии своего офиса в Израиле. Иерусалим также намерен лишить аккредитации журналистов, работающих в стране. Об этом сообщается в Twitter телеканала.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил телеканал в разжигании насилия.
Стоит отметить, что Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара закрыть телеканал Al Jazeera. Это является одним из 13 условий возобновления дипломатических отношений.