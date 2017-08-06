Телеканал Al Jazeera сообщил о возможном закрытии своего офиса в Израиле. Иерусалим также намерен лишить аккредитации журналистов, работающих в стране. Об этом сообщается в Twitter телеканала.

BREAKING: Israel to shut Al Jazeera offices in Jerusalem and revoke credentials of its journalists. More soon on https://t.co/OCIH7J4Zwl pic.twitter.com/0AxSMbtIWE — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 6, 2017

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил телеканал в разжигании насилия.

Стоит отметить, что Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара закрыть телеканал Al Jazeera. Это является одним из 13 условий возобновления дипломатических отношений.