Южная Осетия закроет границу с Грузией в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к девятой годовщине грузинской агрессии, с 7 по 9 августа.

В траурную программу входит посещение Музея сожженных душ и организация мероприятия «Болью пропитана память» на Георгиевской лестнице у здания парламента в Цхинвале, передает «Интерфакс». Также состоится акция «Святые места нашей памяти» и возложение цветов к местам гибели российских и осетинских защитников.

Вновь открыто пересечение государственной границы с Грузией будет в 7.00 по московскому времени 9 августа.

Напомним, в 2008 году в ночь на 8 августа Грузия нанесла военный удар по территории Южной Юсетии. В результате атаки за пять дней погибли более тысячи человек, среди которых были 72 российских военнослужащих.