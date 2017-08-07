Энергия любви
Сегодня нашей дорогой Софии Михайловне Ротару исполняется 70 лет. В этот день я хочу пожелать ей здоровья, долгих лет жизни, творчества, любви, вдохновения, радости, чтобы каждый день она просыпалась с улыбкой.
Я впервые услышала, как поет София Ротару, когда мне было 3 или 4 года. Помню, как гордилась тем, что София Михайловна — из родного мне Буковинского края. Я родилась в Кицмани, а она родом из поселка Маршинцы Новоселицкого района. В те времена, да и сейчас, всем, кто проезжал мимо, говорили, что это — родина Софии Ротару.
Ее творческая карьера началась в Черновцах, а я там провела юность. В этом городе жили участники коллектива «Смеричка», вместе с ней исполнившего песню Владимира Ивасюка «Червона рута» (люди среднего и старшего поколения помнят, какой всесоюзной популярностью пользовался этот хит), композитор Лев (Левко) Дутковский, чьи песни она пела. Можно сказать, что София Ротару жила в каждом доме, потому что в каждом доме звучали ее песни. Все считали ее родной и по сей день восхищаются ее красотой и талантом.
С Софией Михайловной мы познакомились в 1997 году. Я участвовала в украинском конкурсе «Песенный вернисаж», где она была членом жюри. Гран-при я получила из ее рук и услышала тогда от нее много лестных слов. В начале разговора я безумно волновалась. Только представьте — передо мной певица, которую я боготворила с детства. Но София Михайловна улыбнулась, приобняла меня, поцеловала. Это не было общением старшего с младшим, в ней было что-то родственное, материнское, доброе, светлое. Это был обмен энергией любви. София Михайловна вселила в меня уверенность в собственных силах, а даром вдохновлять других людей обладают только большие артисты.
На прошлой неделе она отмечала юбилей творческим вечером на фестивале «Жара» в Баку. По традиции мы встретились за кулисами. Встречи эти всегда теплые, от Софии Михайловны по-прежнему исходят доброта и свет. Сколько я ее помню, столько она их излучает. Может быть, она и грустит порой, как любой из нас, но этого никто не видит. На людях она всегда демонстрирует фирменную улыбку, подтянутость, стиль, красивые наряды.
Я восхищаюсь тем, как она следит за собой, придерживается здорового образа жизни: свежий воздух, правильное питание... Это говорит о том, что человек рассчитывает силы, как бегун на длинные дистанции. Для меня София Михайловна — пример красивой и долгой жизни в профессии.
Не могу не рассказать о ситуации, которая открыла мне Софию Ротару еще с одной стороны. Я снималась в мюзикле «Женитьба Фигаро», съемки шли в Крыму, недалеко от ее дома. Как-то раз она принесла на съемочную площадку сливы и абрикосы и начала всем раздавать со словами: «Я сегодня утром их собрала, хочу всех угостить». София Михайловна подошла к каждому, включая операторов и техников. Можно было поручить раздать фрукты помощнику, но ей было важно сделать это самой, лично оказать внимание.
Счастье, что с ней рядом любящие люди: прекрасный сын Руслан, прекрасные внуки. Внучку тоже зовут София. Кстати, когда мы с мужем узнали, что у нас будет девочка, начали прокручивать в голове имена. Я предложила: «Может быть, дочь Софией назовем, в честь любимой певицы?» Мы даже не спорили: Мурату очень нравится и это имя, и сама София Михайловна. Когда родилась наша доченька, мы назвали ее в честь Софии Ротару.
Когда я звоню, чтобы поздравить ее с днем рождения, и говорю: «София Михайловна, хочу Вам пожелать…», она всегда перебивает меня со словами: «Нет, это я тебе желаю! Пой везде, где тебя хотят слышать, на радость зрителям, потому что талант не принадлежит тебе — он принадлежит людям, ты должна его им отдать». Она подчеркивает это всегда. В ее жизни так и происходит — сколько спето песен за столько лет...
Но в шоу-бизнесе одного таланта мало, нужен характер, который не позволит сдаться, пасть духом, остановиться, когда осталась пара шагов до успеха. София Ротару — очень сильная женщина. Думаю, что она контролирует всё в своей жизни, ничего не пускает на самотек, четко знает, чего хочет, умеет оградить себя от огорчений и печали, находить счастье в семье, детях, внуках.
Мы, ее поклонники, конечно, ждем новых песен. Пусть они звучат, а мы будем им радоваться. Я навсегда останусь в первых рядах почитателей ее таланта и неизменно буду кричать на концертах: «Браво, браво, браво, София Ротару, наша королева!»
Автор — певица, лауреат международных конкурсов, народная артистка Украины
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