Сегодня нашей дорогой Софии Михайловне Ротару исполняется 70 лет. В этот день я хочу пожелать ей здоровья, долгих лет жизни, творчества, любви, вдохновения, радости, чтобы каждый день она просыпалась с улыбкой.

Я впервые услышала, как поет София Ротару, когда мне было 3 или 4 года. Помню, как гордилась тем, что София Михайловна — из родного мне Буковинского края. Я родилась в Кицмани, а она родом из поселка Маршинцы Новоселицкого района. В те времена, да и сейчас, всем, кто проезжал мимо, говорили, что это — родина Софии Ротару.

Ее творческая карьера началась в Черновцах, а я там провела юность. В этом городе жили участники коллектива «Смеричка», вместе с ней исполнившего песню Владимира Ивасюка «Червона рута» (люди среднего и старшего поколения помнят, какой всесоюзной популярностью пользовался этот хит), композитор Лев (Левко) Дутковский, чьи песни она пела. Можно сказать, что София Ротару жила в каждом доме, потому что в каждом доме звучали ее песни. Все считали ее родной и по сей день восхищаются ее красотой и талантом.

RIAN_00006818 Первых успехов София Ротару добилась в 1960-е годы, победив в ряде конкурсов и впервые выступив на сцене Кремлевского дворца съездов. В 1971 году она создала ансамбль, который получил название «Червона рута». На фото: София Ротару в 1974 году Фото: РИА Новости/Б. Криштул TASS_499133 Начиная с 1970-х годов София Ротару регулярно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». Среди популярных песен фестиваля — «Верни мне музыку», «А музыка звучит», «В доме моем», «Вальс» и другие композиции. На фото: Ротару с ансамблем «Червона рута» в Ялте, 1977 год Фото: ТАСС/Александр Обуховский TASS_497550 В разное время Ротару сотрудничала с Арно Бабаджаняном, Алексеем Мажуковым, Евгением Мартыновым, Владимиром Матецким, Давидом Тухмановым, Юрием Саульским, Владимиром Ивасюком и другими композиторами. На фото: певица в 1983 году Фото: ТАСС/Федор Завьялов и Владимир Савостьянов TASS_498203 Сестры Аурика, София и Лидия Ротару во время выступления в 1978 году Фото: ТАСС/А.Левин TASS_497158 Ротару снималась в художественных фильмах «Где ты, любовь?» (1980), «Душа» (1981). На ее счету также роли в мюзиклах «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (2003), «Снежная королева» (2005), «Королевство кривых зеркал» (2007), «Золотая рыбка» (2009). На фото: Ротару в программе «Голубой огонек», 1987 год Фото: ТАСС/Борис Кавашкин TASS_414916 Певица с внуком Анатолием перед концертом «Песня года-2006» в СК «Олимпийский», 2006 год Фото: ТАСС/Юрий Машков TASS_1151758 София Ротару и Валерий Меладзе во время съемок новогодней передачи «Голубой огонек» на телеканале «Россия», 2009 год Фото: ТАСС/Алексей Ладыгин TASS_89540 За свою карьеру Ротару исполнила более 400 песен, многие из которых стали классикой советской эстрады. На фото: певица во время сольного концерта, который состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия» в 2003 году Фото: ТАСС/Сергея Микляева RIAN_03161626 У Ротару были гастроли в Европе, Америке, Азии и Австралии. На фото: певица выступает на Международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку, 2017 год Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

С Софией Михайловной мы познакомились в 1997 году. Я участвовала в украинском конкурсе «Песенный вернисаж», где она была членом жюри. Гран-при я получила из ее рук и услышала тогда от нее много лестных слов. В начале разговора я безумно волновалась. Только представьте — передо мной певица, которую я боготворила с детства. Но София Михайловна улыбнулась, приобняла меня, поцеловала. Это не было общением старшего с младшим, в ней было что-то родственное, материнское, доброе, светлое. Это был обмен энергией любви. София Михайловна вселила в меня уверенность в собственных силах, а даром вдохновлять других людей обладают только большие артисты.

На прошлой неделе она отмечала юбилей творческим вечером на фестивале «Жара» в Баку. По традиции мы встретились за кулисами. Встречи эти всегда теплые, от Софии Михайловны по-прежнему исходят доброта и свет. Сколько я ее помню, столько она их излучает. Может быть, она и грустит порой, как любой из нас, но этого никто не видит. На людях она всегда демонстрирует фирменную улыбку, подтянутость, стиль, красивые наряды.

Я восхищаюсь тем, как она следит за собой, придерживается здорового образа жизни: свежий воздух, правильное питание... Это говорит о том, что человек рассчитывает силы, как бегун на длинные дистанции. Для меня София Михайловна — пример красивой и долгой жизни в профессии.

Не могу не рассказать о ситуации, которая открыла мне Софию Ротару еще с одной стороны. Я снималась в мюзикле «Женитьба Фигаро», съемки шли в Крыму, недалеко от ее дома. Как-то раз она принесла на съемочную площадку сливы и абрикосы и начала всем раздавать со словами: «Я сегодня утром их собрала, хочу всех угостить». София Михайловна подошла к каждому, включая операторов и техников. Можно было поручить раздать фрукты помощнику, но ей было важно сделать это самой, лично оказать внимание.

Счастье, что с ней рядом любящие люди: прекрасный сын Руслан, прекрасные внуки. Внучку тоже зовут София. Кстати, когда мы с мужем узнали, что у нас будет девочка, начали прокручивать в голове имена. Я предложила: «Может быть, дочь Софией назовем, в честь любимой певицы?» Мы даже не спорили: Мурату очень нравится и это имя, и сама София Михайловна. Когда родилась наша доченька, мы назвали ее в честь Софии Ротару.

Когда я звоню, чтобы поздравить ее с днем рождения, и говорю: «София Михайловна, хочу Вам пожелать…», она всегда перебивает меня со словами: «Нет, это я тебе желаю! Пой везде, где тебя хотят слышать, на радость зрителям, потому что талант не принадлежит тебе — он принадлежит людям, ты должна его им отдать». Она подчеркивает это всегда. В ее жизни так и происходит — сколько спето песен за столько лет...

Но в шоу-бизнесе одного таланта мало, нужен характер, который не позволит сдаться, пасть духом, остановиться, когда осталась пара шагов до успеха. София Ротару — очень сильная женщина. Думаю, что она контролирует всё в своей жизни, ничего не пускает на самотек, четко знает, чего хочет, умеет оградить себя от огорчений и печали, находить счастье в семье, детях, внуках.

Мы, ее поклонники, конечно, ждем новых песен. Пусть они звучат, а мы будем им радоваться. Я навсегда останусь в первых рядах почитателей ее таланта и неизменно буду кричать на концертах: «Браво, браво, браво, София Ротару, наша королева!»

Автор — певица, лауреат международных конкурсов, народная артистка Украины

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