Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области начало доследственную проверку по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в помещении сауны. Мужчина оказался под завалами обрушившейся кровли горящего здания.

По данным следствия, возгорание произошло в ночь на воскресенье в Моршанске в помещении одной из коммерческих саун города. Во время тушения пожара один из прибывших на место ЧП сотрудников МЧС забрался на кровлю здания, после чего произошло ее частичное обрушение. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи были вынуждены констатировать смерть 29-летнего спасателя.

«По данному факту Моршанским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего», — добавили в СК РФ.