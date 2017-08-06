Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что АСЕАН утвердилась в качестве авторитетного регионального объединения.

На совещании Россия–АСЕАН в Маниле дипломат отметил, что развитие сообщества АСЕАН и его укрепление поспособствует консолидации позиции разветвленной системы региональных интеграционных механизмов.

Помимо этого, Лавров выразил надежду, что встречи с представителями сообщества придадут дополнительный импульс выполнению договоренностей, которые были достигнуты на сочинском саммите Россия–АСЕАН в мае 2016 года.