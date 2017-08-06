Иранский солдат открыл огонь по сослуживцам на военно-воздушной базе в Тегеране. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.

Об этом передает издание Mehr.

Происшествие зафиксировано на юге иранской столицы на базе Кахризаке. Детали и мотивы атаки не приводятся. Всех раненых доставили в больницу.

Ранее сообщалось о нападении вооруженного ножом мужчины на священнослужителя в метро Тегерана. Вмешавшиеся в конфликт пассажиры подземки получили ранения, пострадали порядка 15 человек.