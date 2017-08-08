Российские и зарубежные авиаперевозчики перестали получать метеоданные по российским аэропортам от структуры Росгидромета «Авиаметтелеком». Данные в глобальные информационные системы перестали поступать еще с 4 июля в связи с тем, что из-за изменения порядка оплаты за предоставление метеосводок «Авиаметтелеком» не получает плату за их предоставление и приостановил передачу данных в авиационные IT-системы SITA, Jeppesen и др. Авиакомпании столкнулись с необходимостью самостоятельной обработки метеоданных, некоторые, например Lufthansa, обратились за помощью в ICAO и IATA — международные структуры гражданской авиации. Вице-премьер России Аркадий Дворкович 19 июля дал поручение незамедлительно обеспечить восстановление передачи метеоданных по российским аэропортам в глобальные информационные системы. Однако, по словам представителей отрасли, ситуация может разрешиться только после того, как объявленные «Авиаметтелекомом» тарифы будут утверждены ФАС.

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович 19 июля 2017 года потребовал от глав Минприроды, Минтранса и Федеральной антимонопольной службы срочно урегулировать ситуацию, связанную с прекращением поступления метеоданных по многим российским аэропортам в международные авиационные IT-системы (SITA, Jeppesen и др.).

«Прошу незамедлительно обеспечить восстановление передачи метеорологической информации в международные банки авиаметеорологических данных, согласно перечню аэродромов гражданской авиации Российской Федерации, включенных в аэронавигационный план Европейского региона ИКАО (Международной организации гражданской авиации. — «Известия»)», — говорится в поручении Аркадия Дворковича, копия которого имеется в распоряжении «Известий».

Представитель вице-премьера Алия Самигуллина рассказала «Известиям», что работа по выполнению поручения на данный момент идет на уровне аппарата правительства, Минприроды, Минтранса и ФАС.

Метеоданные для воздушного транспорта — это такие показатели, как давление, скорость и направление ветра, горизонтальная видимость, облачность, а также прогноз изменения погоды. Росгидромет в лице своей структуры «Авиаметтелеком» является единственным российским назначенным полномочным органом для предоставления метеорологического обслуживания в интересах международной аэронавигации. Сейчас в международные системы обмена метеоинформацией продолжают поступать данные только по 16 российским аэродромам. Такие ограничения были введены после прекращения оплаты услуг со стороны части авиаперевозчиков.

Правовые основания разорвать договорные отношения с «Авиаметтелекомом» у российских авиакомпаний появились в связи с изданием приказа Минтранса России № 34 от 6 февраля 2017 года, которым был изменен порядок возмещения затрат на производство и предоставление метеоинформации для полетов воздушных судов.

Ранее Росгидромет получал оплату за одну и ту же метеоинформацию как от авиакомпаний, которым она необходима для предполетной подготовки, так и от Государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД), авиадиспетчеры которой должны сообщать эти данные экипажам воздушных судов на этапе выполнения полета. Теперь расходы за предоставление метеоинформации на этапе подготовки к полету отнесены к ставке сбора за аэронавигационное обслуживание, которая устанавливается ФАС России. Росгидромет теперь ожидает оплату своих услуг в полном объеме от ГК ОрВД. Однако пока не приняты нормативные документы, определяющие и подтверждающие все расходы предприятий Росгидромета, ФАС России не может изменить размер ставки сбора для компенсации затрат на предоставление метеоинформации. В результате Росгидромет уже перестал получать деньги от авиакомпаний, но еще не начал получать их от ГК ОрВД. Что в итоге и привело к отказу в предоставлении информации в глобальные системы.

Из-за прекращения обмена данными с международными информационными системами метеорологическая обстановка перестала быть доступна российским и иностранным авиакомпаниям в системах планирования полетов, в частности в Lido/Flight.

— В связи с этим проделывалась дополнительная значительная работа по обработке данных вручную, что могло повлиять на разработку оптимальных маршрутов, повышение расхода топлива и прочее, — рассказал «Известиям» вице-президент Lido/Flight в Lufthansa Systems Берндр Юрищ.

По его словам, обмен данными был прерван на срок три недели и восстановлен Росгидрометом 31 июля. В течение этого времени авиакомпании получали данные по метеоусловиям напрямую непосредственно от Росгидромета. Lufthansa Systems для решения этой проблемы была в постоянном контакте со своими клиентами, а также с властями ICAO и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В «Уральских авиалиниях» «Известиям» рассказали», что поручение Аркадия Дворковича до сих пор не выполняется, при этом в компании опасаются дальнейшего сокращения перечня аэродромов, по которым будет передаваться метеоинформация в международные системы данных.

«Данные действия Росгидромета нарушают устойчивое функционирование системы метеорологического обеспечения гражданской авиации, что создает риски снижения качества предоставляемого аэронавигационного обслуживания, угрозу безопасности полетов в воздушном пространстве Российской Федерации», — указывается в обращении президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна к Аркадию Дворковичу (копия есть у «Известий»).

В ФАС России не ответили на запрос «Известий».

В ГК ОрВД «Известиям» сообщили о необходимости разработки и утверждения административного регламента по оказанию государственной услуги по метеорологическому обеспечению, который бы определил порядок ее оказания и определил роль и ответственность каждого участника процесса.

По заявлению главы Росгидромета Александра Фролова, сложившаяся ситуация создала реальную угрозу остановки работы метеорологических органов в 250 аэропортах.

«Исключение аэропортового сбора за метеообеспечение без определения источника и порядка взимания замещающего его сбора с 24 марта 2017 года сокращает финансирование деятельности авиационных метеорологических органов на 80% (3,8 млрд рублей по данным 2016 года)», — говорится в обращении Александра Фролова к замминистра транспорта Валерию Окулову от 14 апреля 2017 года (копия документа есть у «Известий»).

По данным источника «Известий», общая величина планируемых расходов организаций Росгидромета на 2017 год, касающихся обеспечения потребностей авиации, заявлена в размере почти 5 млрд рублей. В эту сумму входят 800 млн рублей, которые оплачиваются по действующему договору между ГК ОрВД и Росгидрометом. Письмо с расчетом дополнительных расходов Росгидромета уже было направлено в ГК ОрВД. В настоящее время в Росавиации определяют наиболее оптимальный вариант компенсации этих затрат за счет аэронавигационных сборов с авиакомпаний. При равномерном пересчете применительно ко всем маршрутам полетов российских авиакомпаний (как внутренним, так и международным) ставка сбора может вырасти на 33%.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса, сначала нужно оценить обоснованность представленных расходов, а уже потом Росгидромету и ГК ОрВД заключить соглашение в части оплаты услуг за метеообеспечение. При этом российским авиаперевозчикам до момента заключения этого договора необходимо будет возобновить оплату услуг Росгидромета. Такое решение было зафиксировано в протоколе межведомственного совещания от 7 июля 2017 года за подписью замглавы Минтранса Валерия Окулова. Согласно проекту «дорожной карты» по подготовке и заключению такого договора, направленному 27 июля в Росавиацию (копии документов есть у «Известий»), на это может уйти около полугода.

Представитель ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» сообщил «Известиям», что на сегодняшний день не известен ни один случай отмены рейсов из-за отсутствия метеорологической информации. Кроме того, по состоянию на 1 августа на специализированном веб-сайте предоставлен авторизованный доступ к полному объему метеоданных для 116 организаций, среди которых государственные учреждения, службы организации воздушного движения, аэропорты и авиакомпании, в том числе 23 иностранных.