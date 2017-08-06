Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И кризис на Корейском полуострове на фоне принятия новой резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР, заявил в воскресенье глава российского внешнеполитического ведомства в рамках регионального форума АСЕАН в Маниле.

«Много внимания было уделено ситуации на Корейском полуострове, в том числе в контексте принятой буквально сегодня ночью резолюции СБ ООН, в которой, наряду с новыми и достаточно серьезными мерами воздействия на руководство Пхеньяна с целью добиться выполнения резолюции Совета Безопасности в отношении ракетно-ядерных программ КНДР, содержится также и твердая приверженность СБ ООН возобновлению шестисторонних переговоров в поисках политического урегулирования», - уточнил Лавров.

Министр уточнил, что позиции двух стран близки и заключаются в необходимом замораживании ракетных и ядерных испытаний КНДР и военных учений США и Южной Кореи.