В Ровенской области Украины военный бронетранспортер врезался в микроавтобус. В результате аварии пострадали три человека.

Инцидент произошел на дороге Ровно-Костополь возле военного полигона, сообщает «Ровно вечернее».

Водитель микроавтобуса, гражданин Белоруссии, направлялся на базар, чтобы приобрести товары для школьников.

В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в салоне микроавтобуса. Водитель и военные не пострадали.

Аварией заинтересовались в полиции Ровенской области. Правоохранители пообещали выяснить, что послужило причиной ДТП.