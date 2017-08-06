В понедельник, 7 августа, глава МИД России Сергей Лавров встретится со своим новым японским коллегой Таро Коно. Первые для двух министров переговоры пройдут в Маниле на форуме АСЕАН в формате «на полях», передает ТАСС со ссылкой на российскую делегацию.

Таро Коно вступил в должность 3 августа. Тогда же он заявил, что хотел бы встретиться с Лавровым, если представиться такая возможность. Ранее Коно был министром Японии по административным реформам.

Сергей Лавров прибыл на форум в столице Филиппин в воскресенье. Российский министр уже провел встречи главами МИД Турции, Китая, а также госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

После переговоров глава госдепа рассказал, что Лавров поднял вопрос об антироссийских санкциях, на что получил соответствующие разъяснения.