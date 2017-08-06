Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не стал общаться с журналистами после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Американский дипломат сразу направился к своему кортежу машин и уехал.

Об этом сообщает Associated Press. Кроме того, перед встречей Лавров и Тиллерсон проигнорировали вопрос одной из журналисток об американских санкциях против России. Министры успели рассказать СМИ о графике работы и обменялись несколькими фразами.

Первые переговоры дипломатических лидеров после введения США санкций против РФ состоялись в столице Филиппин в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.