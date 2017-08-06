Министерство энергетики РФ ввело на южном побережье Крыма график временного отключения электричества.

Как отметили в ведомстве, мера была вынужденной, временное отключение электроснабжения необходимо в связи с превышением нагрузки на линии «Симферопольская–Ялта».

«6 августа, в 10:33 по Москве, отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт», — говорится в заявлении Минэнерго РФ.

На полуострове установилась жаркая погода, столбики термометров достигают отметки в 40 градусов выше ноля, в связи с этим жители стали активно пользоваться кондиционерами, сообщает «Федеральное агентство новостей».