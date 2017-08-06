Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что Россия готова к нормализации диалога с США, однако будет и впредь отвечать на возможные недружественные действия Вашингтона.

МИД России выпустил заявление по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что произведенные с дипсобственностью РФ в США действия «не могли остаться без ответа».

Кроме того, в заявлении МИД РФ отметили, что в Москве «готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии».

Лавров и Тиллерсон также в своей беседе, которая состоялась на полях саммита АСЕАН в Маниле, затронули ситуацию вокруг КНДР и вопрос сирийского урегулирования. При этом Лавров указал на недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведут действия США.