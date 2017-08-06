На наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда было совершено покушение, сообщает агентство FARS со ссылкой на арабские СМИ.

Попытка была совершена в городе Джедда. Принц не пострадал, а нападавший — один из саудовских принцев — был задержан.

Агентство отмечает, что действия Салмана, пытавшегося сместить конкурентов, вызвали гнев саудовских принцев. Это и стало мотивом покушения.

Ранее СМИ сообщали, что король Саудовской Аравии Салман в ближайшее время откажется от трона в пользу 31-летнего сына. В июне текущего года он объявил его наследником.

Изначально на трон претендовал племянник короля Мухаммед бен Найеф бен Абдул-Азиз, возглавлявший МВД и занимавший должность заместителя премьер-министра.