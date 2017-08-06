Президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло заявил, что ответные меры России на санкции Евросоюза наносят ощутимый ущерб малому и среднему бизнесу Италии, при этом не оказывают никакого влияния на другие страны ЕС.

В результате российского контрэмбарго, введенного три года назад, Италия потеряла около €12 млрд и 200 тыс. рабочих мест, сильнее всего пострадал агропродовольственный сектор. По словам Алессандрелло, к этому нельзя привыкнуть, потому что Италия нуждается в новых рынках. Президент торговой палаты отметил, что основу бизнеса составляют малые и средние компании, тогда как лишь 70 из них производят свою продукцию в России.

Напомним, президент России Владимир Путин в 2014 году подписал указ о введении запрета на ввоз на территорию РФ некоторых видов сельхозпродукции из стран, установивших санкции против России. Среди них США, Канада, Австралия, Норвегия и государства ЕС. На данный момент запрет будет действовать до конца 2018 года.